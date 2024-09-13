Narin soruşturmasında 8 kişiye tutuklama '1 kişi serbest bırakıldı'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Aralarında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da bulunduğu toplam 8 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada ise toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

8 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

21 Ağustos'ta kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle sevk edilmişti. Mahkeme, aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Fuat Güran ve diğer yakınlarının da bulunduğu 8 kişiyi tutuklama kararı verdi. Şüpheliler, "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme" ve "suçluyu kayırma" gibi suçlardan yargılanacak.

Narin soruşturmasında serbest kalanlar zırhlı araçla adliyeden çıkarıldı

BABA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan, aralarında Narin'in babası Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hatırlanacağı üzere, Narin Güran'ın amcası Salim Güran, daha önce de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

TUTUKLANAN KİŞİLERİM KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Narin’in annesi Yüksel Güran ve kardeşi Enes Güran hakkında ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etme’ iddiasıyla, kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçilerinden Mehmet Salim Atasoy, halasının eşi Mehmet Şevik Kaya hakkında, ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme’ iddiasıyla, amca Fuat Güran hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme’ iddiasıyla tutuklama kararı verildi.