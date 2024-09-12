Narin kaybolduktan sonra aile meclisi her akşam toplanmış. Narin soruşturmasında flaş detay!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin kaybolduktan sonra aile meclisi her akşam toplanmış. Narin soruşturmasında flaş detay!

Diyarbakır'da kaybolmasının ardından 19 gün sonra katledildiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin'in cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada ortaya çıkan detaya göre küçük kızın ailesi Narin'in ölümüyle ilgili her akşam toplamış...

Narin Güran cinayeti soruşturmasında her gün yeni bir ayrıntıyı ortaya çıkarılıyor. Soruşturmada en son olayın seyrini değiştirecek bir bilgi ortaya çıktı. Ferit Demir katıldığı Halktv yayınında aile meclisinin Narin'in kaybolduğu ilk günden itibaren her akşam konuyla ilgili toplandıklarını aktardı.

AMCA HERKESE '17.40 DEYİN' DEMİŞ

"Narin soruşturmasında bugün önemli itiraflar geldi. Cinayet soruşturmasını değiştirecek cinsten itiraflar geldi." diyen Ferit Demir Narin'in 15.15'ten sonra evine gidip katledildiğinin artık bir gerçek olduğunu belirterek "Jandarma kayıtlarında Narin'in 17.40'ta amcası Hüseyin Güran'ın evine gittiği defalarca söylenmişti ancak bunun bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Narin'in kuzeni Birsen Güran bu sabahki sorguda Narin'in 14'te evlerine geldiğini itiraf etti. Neden saatin 17.40 dedikleri sorulduğunda; tutuklu amca Salim Güran'ın bütün aileye 'saat olarak 17.40 diye söyleyin' dediği de itiraf edildi." diye konuştu.

Demir bütün ailede organize bir yalan ve kötülüğün söz konusu olduğunu ifade etti.

Narin’in annesinin ifadesi ortaya çıktıNarin’in annesinin ifadesi ortaya çıktı

AİLE MECLİSİ NARİN'İN KAYBOLDUKTAN SONRA HER AKŞAM TOPLANDI

Demir, küçük kızın ailesinin kaybolmasının ardından her akşam toplandıklarını, toplandıkları odaya da cep telefonu sokmadıklarını söyledi. Demir ailenin toplanmaları sırasında cep telefonları ayrı bir yere koymalarının bu toplantıların bilinçli olduğunu gösterdiğini savundu. Demir, ailenin sorgulamaları sırasında ise "Biz arama çalışmalarına yardım edelim diye toplandık konuştuk' dediklerin ancak aramalara katılmadıklarını hatırlattı.

Son Haberler
Elazığ’da örtü yangını
Elazığ’da örtü yangını
Narin'in katledildiği yere ilişkin flaş iddia. 'Telefon haritaları ahırı işaret ediyor'
Narin'in katledildiği yere ilişkin flaş iddia. 'Telefon haritaları ahırı işaret ediyor'
Burdur'da drenaj inşaatında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
Drenaj inşaatında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da dolandırıcılık operasyonu. 22 gözaltı
Kütahya'da dolandırıcılık operasyonu. 22 gözaltı
Bir yudum su hayatını kararttı! Yavaş yavaş ölümüne neden olan gizemli hastalık
Bir yudum su hayatını kararttı! Yavaş yavaş ölümüne neden olan gizemli hastalık