Narin soruşturmasında yeni gelişme. Aramalar bir noktaya yoğunlaştı

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 17 gündür devam ediyor. Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftadır yoğun bir şekilde devam eden arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.

Narin’i arama çalışmaları devam ederken, son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili gerçekleştirdiği soruşturma devam ediyor. Narin Güran soruşturması kapsamında amca Salim Güran tutuklanmıştı.

Narin Güran’ın tutuklanan amcasının telefon konuşması ortaya çıktı. WhatsApp mesajlarını silmişti

YENİ İHBAR GELDİ

Öte yandan NTV'de yer alan habere göre, Narin'e ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.Narin Güran hakkında gelen bir ihbarın ardından harekete geçen ekipler, çalışmalarını Tavşanlı Deresi’nde gerçekleştirdi. Bölgeye gelen ekipler, su altında arama çalışmaları yaparken, ekiplere dere yatağındaki iz takip köpekleri de eşlik etti. Suya giren 5 dalgıç, ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve dere yatağında incelemeler yapıyor.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, olay yerinde yaşananlar hakkında bilgiler verdi. Buket Güler ile Haber Masası'nda açıklamalarda bulunan Demir, "Amcanın arabasında yapılan çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandı. Koltuklar söküldü, kriminal inceleme yapıldı. Dün aile de amca Güran ile görüşme yaptı. Kayıp Narin için Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" ifadeleri kullanıldı.

Narin Güran'ı arama çalışmalarını jandarma ekipleri tarafından kurulan Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde yürüttü.

Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kere arandı. Fakat Narin'e dair bir ize rastlanmadı.

“DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ”

Muhabir Ferit Demir, “Kayıp Narin Güran soruşturmasında önemli gelişme. Tutuklu amca Salim Güran'ın aracında yapılan ikinci kriminal arama ve sökülerek jandarma kriminal laboratuvarına götürülen aracın ön koltuğunda yapılan kriminal çalışmada Narin'e ait yeni DNA kalıntılarına rastlandı. Bulunan DNA örnekleri Narin'in kıyafetlerinde alınan örnekler ile eşleşti. Bulunan DNA örneklerinin Narin'in anne ve babasının DNA örnekleriyle de eşleştiği öğrenildi” ifadelerini kullandı.