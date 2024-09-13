Narin’in 45 arkadaşı için bakanlıktan flaş karar!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.

Üzeri taşlarla kapatılmış bir çuval içinde bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında anne ve abinin de yer aldığı 10 kişi tutuklandı.

Tüm ülke Narin cinayetini yakından takip ederken, Milliyet yazarı Zafer Şahin konuya ilişkin çarpıcı ifadelere yer verdi.

Türkiye’nin günlerdir Narin’e ağladığını vurgulayan Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilk andan itibaren olayı yakından takip ettiğini belirtti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla Narin’in köyündeki tüm çocuklar adeta korumaya alındığını aktaran Şahin, “Narin’in kaybolduğu haberinin ardından Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı yerdeki diğer çocuklara yönelik ivedilikle psikososyal destek çalışmalarına başlamış. Bugüne kadar 45 çocuğa uzman ekipler tarafından psikososyal destek sağlanmış. Bakanlık ekipleri hala sahada ve psikososyal destek sürecine devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bakanlığın dava sürecine de müdahil olacağını belirten Şahin, “Bakan Göktaş “Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur” diyor. Küçük Narin’in hunharca katledilmesine üzülmeyen, ağlamayan kimse yok” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 19 gün boyunca sürdürülen arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan Narin’in ölümü üzerindeki sır perdesi hala aralanmadı.

AİLE FERTLERİ DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Narin'in annesi Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran (18) başta olmak üzere toplam 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında, amca Fuat Güran (41), kuzenler Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yenge Maşallah Güran (46), halanın eşi Mehmet Şevket Kaya ve amcanın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) da bulunuyor.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "kasten öldürme suçuna iştirak" suçlamasıyla tutuklanırken, amca Fuat Güran "suç delillerini yok etmek" suçundan cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise "suçluyu kayırma" ve "delil yok etme" suçlamalarıyla tutuklandı. Daha önce 10 kişi serbest bırakılmıştı.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar, ifadesinde Narin’in cansız bedenini amcası Salim Güran’ın getirdiğini ve 200 bin lira karşılığında cesedi gömdüğünü itiraf etti.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Narin’in üzerinden alınan 91 örnek arasında başka bir kişiye ait DNA’ya rastlanmadı. Soruşturmanın derinleştirildiği olayla ilgili yeni gelişmelerin çıkması bekleniyor.

“ELDE EDİLEN BULGULAR ÖNEMLİ VERİLER İÇERİYOR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan ifadeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Tunç, “Elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor” dedi.

Alınan patolojik ve biyolojik örnekler üzerindeki incelemelerin iki hafta süreceğini ifade eden Bakan Tunç, “Teknolojinin tüm imkanları Adli Tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. İfadelerden yola çıkarak, Narin kızımızın naşından elde edilen 91 doku var. Tüm bunlar inceleniyor. Narin’in katillerine bir an önce ulaşılması için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım” şeklinde konuştu.