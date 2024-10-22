Narin'in ağabeyinden itiraf gibi sözler 'Benim diş fırçamı kullanmıştı'

Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın soruşturmasında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Anne ve amca dahil 4 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İddianameye göre, Cinayet mahallinde Amca, anne, ağabey ve itirafçının birlikte hareket ettiği ve bir arada oldukları belirlendi. Öte yandan Narin cinayetinde köyde bulunan kişilerin olaydan haberdar olduğuna dair bilgilere iddianamede yer verildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Cinayeti iddianamesinde ağabey Enes Güran’ın söyledikleri dikkat çekti. İddianamede Enes Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapmış olduğu iki görüşme kayıtları da incelendi.

"KİMSEYLE KONUŞMA KENDİNE DİKKAT ET"

Görüşmelerde tutuklu bulunan Enes Güran ağabey Baran Güran ile yaptığı görüşmede 'Narin benim diş fırçamı kullanmıştı, bir şey çıkar mı?' sorusunu yöneltti. İddianame de yer alan Enes Güran’ın görüşmesiyle ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Çok sayıda telefon görüşmesi ile kapalı görüşe ilişkin görüşme kayıtlarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan incelemesi ve tetkikinde 17 Eylül'de Enes'in küçük kardeşi ile arasında geçen telefon görüşmesi esnasında, 'abican kimseyle konuşma kendine dikkat et' şeklinde beyanda bulunduğu, ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmede de birkaç kez adli tıp raporunu kastederek, 'Rapor geldi mi?' şeklinde sorduğu, bir görüşmesinde de 'Narin benim diş fırçamı kullanmıştı, bir şey çıkar mı?' diye ağabeyine sorduğu hususları tespit edilmiştir."