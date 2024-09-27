Narin'in amcası Salim Güran hakkında yeni gelişme! Soruşturma sonuna kadar bu şekilde tutulacak

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken Narin'in amcası aynı zamanda Tavşantepe muhtarı Salim Güran'ın T tipi cezaevindeki tekli hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye alındığı öğrenildi. Salim Güran'ın televizyon ve akrabalarıyla görüşme imkanı olmayan bu hücrede tutularak izole edileceği öğrenildi.

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Diğer yandan Narin Güran soruşturması kapsamında tutuklu anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran da tek kişilik hücrelerde tutulduğu belirtildi.

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde kaybolmasından 19 gün sonra bulunmuştu. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı üstlenmişti. Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 tutuklu bulunurken dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.

"AKRABALARI İLE GÖRÜŞEMEYECEK"

Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye alındı.

Narin Güran olayını başından beri takip eden tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ın son bilgileri "Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibarıyla yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye götürüldü. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek." sözleri ile aktardı.

ANNE YÜKSEL VE AĞABEY ENES DE TEKLİ HÜCREDE

Canan Altıntaş tutuklu isimler arasındaki anne Yüksel Güran, ve ağabey Enes Güran'ın da tekli hücrelerde tutulduğu ve birbirleriyle ve akrabaları ile görüşmelerinin yasak olduğunu bilgisini verdi.