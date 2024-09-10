Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte yöneltilen sorular

Taşantepe köyünde meydana gelen ve tüm Türkiye'nin yüreğini yaralayan Narin Güran cinayetinde Narin'in amcası ve aynı zamanda köy muhtarı olan Salim Güran'ın aracında küçük kıza ait DNA örnekleri bulunmuştu.

Amca Salim Güran zaman zaman aracını kilitlemediğini söylese de Narin'in DNA sının sürücü koltuğunda bulunması, sürücünün üzerinden koltuğa bulaştığı görüşünü kuvvetlendirmişti. Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolmasının sonrasında telefondaki tüm kayıtları silmesi de dikkatleri üzerine çekmişti.

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ANNESİ BABASI 2 AĞABEYİ VE 3 AMCASI GÖZALTINDA

Narin kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmış ve cinayete kurban gittiği kesinleşmişti. Olaya ilişkin Narin'in ailesi ve yakınlarından 24 kişi gözaltına alınmıştı.

NARİN BABASI SEN MİSİN? DİYE SORULDU

EKOL TV’nin aktardığı bilgilere göre Narin’in tutuklu amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı. Amcanın, Narin hakkındaki sorulara verdiği yanıtlar ise dikkat çekti.

Salim Güran’ın tutanağa yansıyan ifadesinin bir kısmındaki soru ve alınan yanıtlar şöyle:

Soruldu: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

Cevaben: Yoktur. Yok öyle bir şey.

Soruldu: Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Cevaben: Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

Soruldu: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Cevaben: Yok öyle bir şey. Ben öldürmedim.

Soruldu: Ön şoför koltuğunda tespit edilen Narin'in DNA'sı ile ilgili açıklama yapar mısınız?

Cevaben: Ben bu çocuğu arabaya koymamışım.

Soruldu: Amcalarının tamamının arabası varken, Narin neden sizin arabanıza biniyor?

Cevaben: Yanıt yok

Soruldu: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yiyenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?

Cevaben: Ben bunu açıklayamam.

Soruldu: Arif Güran’a öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın dediniz mi?

Cevaben: Öyle bir şey yok.

Soruldu: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?

Cevaben: Benim hiçbir fikrim yoktur.