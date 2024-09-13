Narin'in amcası Salim Güran'ın ses kaydı ortaya çıktı. ‘Kız öldü mü Ramazan?’

Narin'in tutukla amcası Salim Güran'ın işçisi olan Ramazan Atasoy'la yaptığı telefon konuşmasının ses kaydına ulaşıldı. Söz konusu ses kaydında Salim Güran'ın ‘Kız öldü mü Ramazan?' dediği duyuldu.

Salim Güran'ın Narin'in ölüp ölmediğini sorduğu kişi Ramazan Atasoy da Narin'in ailesi ile birlikte gözaltına alınanlar arısında bulunuyor.

NARİN'İN AMCASININ SES KAYITLARI DOSYADA

Diyarbakır'da Narin'in katledilişine ilişkin soruşturmayı takip eden Ferit Demir Halk TV yayınında amca Salim Güran'a ait ses kaydı ile ilgili bilgi verdi.

Narin'in ağabeyi Enes'in ifadesi ortaya çıktı

Ferit Demir'in edindiği bilgilere göre Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra bir görüşme yaptılar.

Bu ses kaydına istinaden "Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi." diyen Ferit Demir, "Tutuklamaya sevk edilen 9 kişi arasında bulunan Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy, Salim Güran ile bir telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu." bilgilerini verdi.

NARİN RAMAZAN'A TESLİM EDİLDİĞİNDE YAŞIYORMUŞ

Ferit Demir bu ses kaydı ile Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiğinin ortaya çıktığını söyledi.