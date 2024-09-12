Narin'in ağabeyi Enes'in ifadesi ortaya çıktı

CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ, Enes Güran'ın çelişkilerle dolu dediği Enes Güran'ın ifadesi şu sözlerle aktardı:

"Enes Güran'ın bu olaydaki dahli neydi, ne yapıyordu o gün? İfadeyi okuduğumda hep bir çelişki var, hep bir hayatın akışına aykırı şeyler var.

"Öğlen Narin Kuran kursuna gitti, annem de kirli çamaşırları yıkamak için bir akrabamızın evine gitti" diyor. "Ben de yoldan gelmiştim yorgundum yattım uyudum" diyor. "Ben saat 16.00'ya kadar uyudum" diyor. Anne de çelişkili yerlerde 'uyudum' diyor. Ağabey de aynı ifadeyi veriyor. "Uyandığımda annemle bir akrabamın eve geldiğini gördüm" diyor.

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"KATLEDİLİŞ SAATİ İLE İLGİLİ GİZEM VAR"

Narin'in katlediliş saatiyle ilgili bir gizem yaratmışlar. "Saat 16.00'da dışarı çıktım, akrabaları ziyaret ettim, köyün marketine gittim" diyor. "Saat 19.11'de akşam yemeği hazırlandı annem orada 'Narin nerede?' dedi" diyor. Birçok akraba ifade vermişti orada burada gördük diye. Babanı ara yemeğe yetişecek mi diye sor dedi.

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"KİMSE NARİN'İ SORMUYOR"

İlginçtir saat 19.20 olmuş aileden kimse Narin'i sormuyor. Narin'in katledildiği dakikalarda anne de ağabey de ya uyuyordum diyor ya da cam kapalıydı klima sesi vardı diyor. Birbiriyle çelişen ifadeler vermişler. Ağabeyde Malatya'da kepçe operatörü olarak çalışıyormuş o gün gelmiş. Deliksiz uyudum diyor. Bizim çamaşır makinemiz bozulduğu için annem akrabamızın evine gitti diyor. Ağabeyin ifadesi de oldukça ilginç. Hem annenin ifadesine hem de ağabeyin ifadesini oldukça çelişkili olarak görüyorum. Nevzat B. suçu itiraf eden şahıs Arif'in evi ile bahçe arasında amca bana bağırdı "Nevzat hazırlan seninle işimiz var" diyerek bağırdı. Evde uyuyan ağabey bahçeden bağıran amcayı duymamış. Burası oldukça dikkat çekici ve kuşkulu geliyor bana.