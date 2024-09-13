Narin'in annesi ile ilgili skandal iddia "Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak"

Gözaltına alınan onlarca kişinin verdiği ifadeler soruşturmanın seyrini her geçen gün değiştirmeye devam ederken ortaya atılan iddialar zaten kafalarda olan soru işaretlerine bir yenisi daha ekleme devam ediyor.

Didem Arslan Yılmaz’ın programında Narin’in annesi hakkında yaşandığı ifade edilen bir gelişme dikkatleri üzerine çekti. Muhabir, Narin’in köyünden bağlandığı yayın esnasında Narin’in annesi Yüksel Güran’ın “Devlet istiyor gizli bir test yapılacak” diyerek hemşirelere kanını aldırdığı ve bunun da resmi kayıtlarda olduğunu belirtti.

Didem Arslan Yılmaz’ın programına bağlanan muhabir konu hakkında şunları söyledi:

“Öncelikle bu bahsedeceğim şey teyitli bir bilgidir. İlgili resmi kurumlardan da bunun doğruluğu teyit edilebilir Didem Hanım. Narin’in kaybının 5’i ile 10’uncu günü arasında, 5-6-7 o civarlarda… Yani çocuk kayboldu daha 1 hafta filan.

Anne evden iki tane erkek gönderiyor, kapıda hazırda bir ambulans bekletiliyor. Ve anne evden 2 tane erkek gönderiyor. Ambulanstakilere annenin tansiyonunun düştüğü ambulans uygunsa gelmek istediği aktarılıyor.

Tabi ki görevli hemşireler de ambulansın arka tarafını hazırlıyorlar. Bir süre sonra Anne Yüksel Güran ambulansa geliyor. 3 tane çalışan var o ambulansta, 2 tane hemşire ve bir sağlık görevlisi daha. 2 hemşire ile birlikte Anne Yüksel Güran ambulansın arkasına biniyor.

Normalde tansiyonu düştüğü için işte tansiyona bakacaklar ve bu çok kısa bir süre ancak bu süre uzayınca 3’üncü sağlık görevlisinin dikkatini çekiyor ve ambulansın kapısına doğru gidiyor.

Tam kapıyı tıklatacakken içeriden Yüksel Güran çıkıyor ve eve doğru gidiyor. Tabi 3’üncü sağlık görevlisi bu iki hemşireye soruyor diyor ki; Neden bu kadar uzun sürdü? Bir tansiyon işi bu kadar uzun sürmez bir problem mi var?

Hemşireler de diyor ki; Göğsünden bir şırınga çıkarttı. Bize dedi ki: Jandarmalar benden gizlice kan alınmasını istedi. Onlara vereceğim, benim kanımı alır mısınız?

Onların da bir anlık boşluğuna geliyor ve bu kanı alıyorlar anneye veriyorlar. Tabi diğer sağlık görevlisi diyor ki böyle bir şey olur mu yanında jandarma yok yani bunu yapamayız. Hemen jandarmaya haber vermemiz lazım.

Jandarmaya bilgi veriliyor, bu konu ile alakalı tutanak tutuluyor. Bununla ilgili resmi evraklar mevcuttur. Tutanak tutuluyor hatta bu iki hemşire bu konu ile alakalı ifade veriyor. O kan da gelinip Yüksel Güran’dan alınıyor.

Böyle bir talebi Jandarmanın kesinlikle olmamış. Kaldı ki böyle bir şeye ihtiyaç hasıl olsa bile bunun gizlice alınmasına gerek yok.

İlgili kurumlardan teyit edilebilecek bir bilgi. Böyle bir olay yaşanıyor.”