Narin'in babası kameraları unuttu: Ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler

Düzenleme: Kaynak: Halktv
Narin'in babası kameraları unuttu: Ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler

Narin Güran cinayeti henüz çözülememişken Narin’in babası Arif Güran’ın kameranın kayıtta olduğunu fark etmeden yaptığı konuşma büyük dikkat çekti.

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sevk edildiği savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan baba Arif Güran'ın çekilen bir görüntüsü dikkat çekti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

DHA'nın yayımladığı videoya göre; Narin'in babası Arif Güran, masada 2 kişiyle sohbet ederken kamerayı fark etmeyerek, şunları söylüyor:

"Akraba olmuşuz, dayı-yeğen olmuşuz. Dayı-yeğen olduğu zaman, biri dayımdır, biri öz yeğenimdir. 20 nüfuslu bir yer. 90-100 nüfusluk yer değil. 20 nüfusluk yer. Onların da hepsi akraba. O algıyı... kendi aralarında toplantı yapıyorlar şey yapıyorlar ki..."

"GELİP BENİ ÖLDÜRSELERDİ"

Masada bulunan şahıslardan birinin "Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuk" demesi üzerine Arif Güran şu yanıtı veriyor:

"İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürselerdi. Gelip öcünü benden alsalardı."

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