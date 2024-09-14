Narin'in babası kameraları unuttu: Ciğersiz olduğu için gelip beni öldürseydiler

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sevk edildiği savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan baba Arif Güran'ın çekilen bir görüntüsü dikkat çekti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

DHA'nın yayımladığı videoya göre; Narin'in babası Arif Güran, masada 2 kişiyle sohbet ederken kamerayı fark etmeyerek, şunları söylüyor:

"Akraba olmuşuz, dayı-yeğen olmuşuz. Dayı-yeğen olduğu zaman, biri dayımdır, biri öz yeğenimdir. 20 nüfuslu bir yer. 90-100 nüfusluk yer değil. 20 nüfusluk yer. Onların da hepsi akraba. O algıyı... kendi aralarında toplantı yapıyorlar şey yapıyorlar ki..."

"GELİP BENİ ÖLDÜRSELERDİ"

Masada bulunan şahıslardan birinin "Abi o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuk" demesi üzerine Arif Güran şu yanıtı veriyor:

"İşte ciğersiz olduğu için gelip beni öldürselerdi. Gelip öcünü benden alsalardı."

Erdoğan'dan yeni Narin açıklaması: Birileri cenazesi üstünden siyaset yapıyor

Narin cinayetinde flaş gelişme. Anne Yüksel Güran'ın örnekleri alındı