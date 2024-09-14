Erdoğan'dan yeni Narin açıklaması: Birileri cenazesi üstünden siyaset yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı kapsamında katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında kayıp olarak aranan ve 19 gün sonrasında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti hakkında da açıklamalarda bulundu.

"BİRİLERİ CENAZESİ ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYOR"

Erdoğan, isim vermeden muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Narin'in cenazesi üzerinden birilerinin siyaset yaptığını ifade eden Erdoğan, bu durumu "insanlıktan çıkmak" olarak tanımladı.

Erdoğan'ın Narin cinayetiyle ilgili yaptığı konuşma şu şekilde oldu:

Birileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. 40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce Narin'i bizden alan terör örgütünün uzantıları aynaya bakmadan insanlık dersi vermeye kalkıyor. Aile ve din hedef alınıyor. Hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Bu milleti provoke etmek, toplumun sinir uçları ile oynamaktır. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorulması için gereken her türlü adımı atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden marjinallerin günah çıkarmalarına, aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz.