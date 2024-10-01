Narin'in babası katilin kim olduğunu 'cani' sözleriyle açıkladı: O namussuzdan başkası değildir

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma 42 gündür devam ediyor ve katilin kim olduğu hala belirlenemedi. 21 Ağustos’ta Bağlar ilçesinde kaybolan Narin’in cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Soruşturma sürerken, gözaltına alınıp serbest bırakılan Narin’in babası Arif Güran, A Haber’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“HERKES KÖR OLMUŞ”

Eşi Yüksel Güran ve oğlu E.G.'ın tutuklanmasının ardından konuşan Arif Güran, “Bir köyün içinde kızım kayboluyor, kimse görmüyor. Herkes kör olmuş, kimse duymuyor.” diyerek isyan etti.

“KARIM, ABİM, OĞLUM, YENGEM…”

Aile üyelerinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, “Devlet 12 kişiyi ailemden gözaltına aldı. Karım, abim, oğlum, yengem… Varsa bir suçları devlet cezasını verecek. Ben hiçbirinin yanına gitmemişim.” dedi.

Soruşturmanın sonuçlanmasını beklediğini belirten acılı baba, “Devlet olmasa belki de kızım hiç bulunmazdı. Devlet şu an durmuş mu durmamış, yine devam ediyor. Bu olayın aslını ve gerçeğini devlet çıkaracak.” diye konuştu.

“O KIRMIZI ARABA KÖYDE DEĞİLDİ”

Narin cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denilmesinin canını yaktığını belirten baba Güran, ‘kırmızı araba’ detayına dikkat çekti. “Nevzat Bahtiyar'ın arabası kapısının önünde değildi. Normalde o arabayı oğlu kullanıyor. Bunu niye söylemiyorlar. Bu araba nasıl Nevzat Bahtiyar'a geldi. Kim getirdi? O gün o kırmızı araba köyde değildi.” dedi.

“BANA SORARSANIZ ONDAN BAŞKASI DEĞİLDİR”

Katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiğini söyleyen Güran, “O adam her akşam gelip yanımda oturuyor, o adam canidir. Ha yapan ha saklayan… Bana sorarsanız ondan başkası değildir.” dedi.

Güran, “O namussuz o arabayı getirip kızımı avlunun içinde arabaya koymuş. Ondan başka da kimse değil. Devletin elinden gelenin fazlasını yapıyor ve zaten bulacaklar.” diye ekledi.

“EĞER O KADAR KALBİNDE BİR ŞEY VARSA BANA DERDİ”

Tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine değinen baba Arif G., "Çelişkileri ortada, fakir rolü oynuyor. Bu insan canidir, bu insan her akşam yanıma geliyor çay içiyoruz, namaz kılıyoruz eğer o kadar kalbinde bir şey varsa bana derdi. Bir de itirafçı diyorlar, Allah'tan korkmuyor musunuz? Tüm televizyonlarda itirafçı diyor, kızım bulunduktan sonra o vahşi yakalandı, o kaçtığı için devlet boğazından tuttu. Neresi bunun itirafçı?" ifadelerini kullandı.