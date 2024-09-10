'Narin'in babası serbest' iddiasına yalanlama geldi

Türkiye'yi derinden sarsan olayda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, üç amcası ve iki kardeşi de bulunuyordu.

Baba Arif Güran'ın cenazesini katılamadığı kızının kabrini ziyaret edebilmesi için bir süre serbest bırakıldığı iddia edilmişti.

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Narin'in babası Arif Güran'ın serbest bırakıldığına dair iddialar üzerine Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren bilgilerin doğru olmadığına ilişkin bir açıklama yaparak "Savcılık ile görüştük. Bize serbest olmadığını söylediler" dedi.

GÖZALTINA ALINANLARIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Narin’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran’ın eşin de bulunuyordu.