Narin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp'a götürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp'a götürüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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