Narin'in cesedi 15 gün suda kalmış 'Bacağında kırık, boynunda lezyon var'

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedene ulaşıldı. Narin'in ön otopsi raporuna göre, boynunda şüpheli bir lezyon ve bir bacağında kırık olduğu belirlendi. Diğer yandan Narin’in yaklaşık 15 gündür su içinde kaldığı belirlendi.

Narin'in otopsi işlemi sona erdi. Cenazesi köyünde toprağa verilecek

"CESEDİN YER DEĞİŞTİRME İHTİMALİ YÜKSEK"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın kendisine ulaşan bilgileri "Narin'in bir bacağında kırık izi bulunmuş. Boynunda şüpheli bir lezyon var. Cesette yer değiştirme izi yüksek diyorlar. " sözleri ile aktardı. Nihat Uludağ, "Narin'in otopsi çalışması sona erdi. Adli Tıp Kurumu'ndan Narin'in cenazesi aileye teslim edilmedi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'nda. Narin'in cenazesi sabah teslim edilecek." dedi.

TAVŞANTEPE KÖYÜNDE DEFİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Narin'in doğduğu, büyüdüğü ve öldürüldüğü Tavşantepe köyünde defin için hazırlıklar başladı. Narin'in yakınları adli tıp kurumun önünde cenazeyi almak için beklemeye başladı.

Köyde ise mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı. Diğer yandan Tavşantepe'de düzenlenecek cenaze töreni öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.