Narin'in otopsi işlemi sona erdi. Cenazesi köyünde toprağa verilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin'in otopsi işlemi sona erdi. Cenazesi köyünde toprağa verilecek

Otopsi işlemleri için Adli Tıp'ta tutulan Küçük Narin'in cenazesi ailesine teslim edilmedi. Narin'in cenazesi köyü Tavşantepe'de yarın defnedilecek.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kıyısında üzeri taş ve ağaç parçaları ile saklanmış şekilde bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sona erdi. Narin Güran'ın deforme olmuş bedeni 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Yaklaşık 10 saat süren otopsi tamamlandı. Narin'in cenazesi yarın Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak köyünde toprağa verilecek.

Otopsi hakkında açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, otopsinin 10 saat gibi bir sürede tamamlandığını belirterek "Bedeni 19 günden kaynaklı deforme olmuş. Şu an ölüm sebebi bilinmiyor" dedi.

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