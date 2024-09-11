Narin'in gözaltında olmayan tek amcasından bomba açıklamalar ‘Günler sonra ortaya çıktı’

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Küçük kızın hunharca öldürülmesi sonrasında soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar mahkemece tutuklandı. Öte yandan gözaltında olmayan Narin'in tek amcası, Bahtiyar ile arasında geçen konuşmayı açıkladı. Amca, Bahtiyar ile ilgili olarak "Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?" dedi.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrasında soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmada tutuklu bulunan amca Salim Güran'dan sonra itirafçı olan Nevzat Bahtiyar da tutuklandı.

Soruşturmada Bahtiyar, Güran'dan Narin'in cansız bedenini gömme karşılığında para teklifi aldığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan anne, baba ve aile fertlerinin ifade işlemleri devam ederken gözaltında olmayan tek amca konuştu.

"BÖYLE VİCDANSIZ BİR İNSANDA TİTREME OLMAZ MI?"

Now Haber'in haberine göre amca, Bahtiyar ile arasında yaşanan konuşmayı açıklayarak "Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?" dedi.

İşte o açıklamalar:

"KİM OLURSA OLSUN BU CEZAYI ÇEKECEK"

"Ben dışarıda kalan tek amcayım. 8 amca içeride oğlum ve yeğenlerim de var. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığı zaman kim olursa olsun, gözümün nuru olsun bu cezayı çekecek. Onu toprak bile kabul etmeyecek.

Yapan susmuş işte kaç gün sonra ortaya çıktı. Ben köylüyü konuşturamam veya susturamam benim böyle bir gücüm yok, yetkim yok.

"SALİM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ" DEMİŞ

Nevzat aramalara bizimle birlikte katıldı. Camide otururken geldi yanımıza oturdu, 'Jandarma beni sorguya almış, Salim şüpheleniyor musun diye sormuşlar, ben şüphelenmiyorum, Salim böyle bir şey yapamaz. Salim böyle bir insan değil.' demiş.

AMCA İSYAN ETTİ

Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? Bir hareket bozukluğu olmaz mı, bu kadar sakin mi durulur?"