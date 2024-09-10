Narin'in itirafçısının ağabeyinden ikinci itiraf. Ağabeyinin cinayete nasıl karıştığını anlattı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, Kur’an kursundan döndükten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, kaybolduğundan 19 gün sonra bulundu. Narin’in cesedi, köyün 2 kilometre uzağındaki bir dere yatağında bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, cinayet zanlısı Nevzat Bahtiyar’ın Narin’i dere yatağına gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

TELE1 ekranlarında yayınlanan Kayıt Dışı programında, Ülkü Çoban ve konukları Narin cinayetini detaylı bir şekilde ele aldı. Gazeteci Caner Taşpınar, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Mehmet Bahtiyar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

"MADDİ BİR ÇIKAR NEDENİYLE BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİ"

Mehmet Bahtiyar, ağabeyinin maddi sorunları olmadığını ve cinayet işlediği konuda hiçbir belirti göstermediğini söyledi. Nevzat Bahtiyar’ın, aylık 150-200 bin TL geliri olduğunu belirten Mehmet Bahtiyar, ağabeyinin maddi bir çıkar nedeniyle böyle bir suç işlemiş olabileceğini düşünmediğini ancak tehdit edilme ihtimali bulunduğunu öne sürdü.

Taşpınar, Mehmet Bahtiyar’ın ağabeyinin cenaze törenine katıldığını ve sürekli balık tutmaya gittiğini aktardığını, bu süreçte tehdit edilip suç ortağı yapıldığını ifade etti. Ayrıca, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in amcası Salim Güran’ın kendisine 200 bin TL teklif ederek çocuğu yok etmesini istediğini söylediği öğrenildi. Nevzat Bahtiyar, çocuğu battaniyeye sararak çuvala koyduğunu ve Eğartutmaz Deresi’ne gömdüğünü aktardı.

Narin Güran’ın kaybolduğu 21 Ağustos günü yaşanan olaylar ise şöyle sıralandı:

Saat 13.50: Narin, Kur’an kursuna gitmek üzere evden ayrıldı.

Saat 14.00: Büyük amcası Hüseyin Güran’ın evine uğradı.

Saat 15.05: Camiden çıktı ve evine giden patika yola girdi.

Saat 17.40: Evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin yakınlarında görüldü.

Saat 17.50: Büyük amcasının evinde kuzenleriyle kapıda görüştü.

Saat 18.47: Arkadaşı M. ile görüştü ve oyun teklifini reddetti.

Saat 18.59: Şüpheli amca Salim Güran, aracını evlerinin önünden alarak okul tarafına doğru hareket etti.

"ÖLDÜRÜLMESİNİN ARKASINDA 3 SEBEP OLABİLİR"

Gazeteci Ersin Eroğlu, Narin’in öldürülmesinin arkasında üç olası neden bulunduğunu belirtti. Bunlar, Narin’in görmemesi gereken bir şey görmüş olabileceği, aile içindeki birinin Narin’e zarar vermiş olabileceği veya istismar ihtimalidir. Eroğlu, ilk iki ihtimalin daha güçlü olduğunu, istismarın ise şu an için düşük ihtimal olarak değerlendirildiğini ifade etti.