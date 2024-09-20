Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü. Narin’in bedenindeki detaylar yürek dağladı

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Hemen hemen her gün haber olan Narin Güran'ın kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. 8 yaşındaki kızın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, ölümüyle ilgili yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporunun detayları ortaya çıktı.

Raporda merak edilen konulardan biri de küçük kızın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususuydu.

Otopsi raporunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi. Ayrıca küçük kızın kaybolduğu 21 Ağustos'ta öldürüldüğü ifade edildi.

Raporda "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın sol diz altından bacağın kopmasına ölükten sonra hayvanların neden olmuş olabileceği belirtildi.