Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü. Narin’in bedenindeki detaylar yürek dağladı

Düzenleme: Kaynak: Haber3
Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü. Narin’in bedenindeki detaylar yürek dağladı

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Narin Güran cinayetinin detayları otopsi raporunda ortaya çıktı. Boğularak öldürülen Narin'in bacağının bir hayvan tarafından koparılmış olabileceği raporda yer aldı.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Hemen hemen her gün haber olan Narin Güran'ın kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. 8 yaşındaki kızın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, ölümüyle ilgili yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporunun detayları ortaya çıktı.

ba2.jpg

Raporda merak edilen konulardan biri de küçük kızın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususuydu.
Otopsi raporunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi. Ayrıca küçük kızın kaybolduğu 21 Ağustos'ta öldürüldüğü ifade edildi.
Raporda "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

bacak-1.jpg

Raporda ayrıca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın sol diz altından bacağın kopmasına ölükten sonra hayvanların neden olmuş olabileceği belirtildi.

Son Haberler
Vergi cezalarında indirim oranları ve şartları belli oldu. Maliye broşürle duyurdu
Vergi cezalarında indirim oranları ve şartları belli oldu. Maliye broşürle duyurdu
Kamala Harris’ten şaşırtan silah açıklaması
Kamala Harris’ten şaşırtan silah açıklaması
Norveçli oyuncu İsrail takımını böyle reddetti: Kanlı para istemiyorum
Norveçli oyuncu İsrail takımını böyle reddetti: Kanlı para istemiyorum
İzmir'de 6 kişinin öldüğü vinç kazasında avukattan çarpıcı açıklamalar
6 kişinin öldüğü vinç kazasında avukattan çarpıcı açıklamalar
Belediye başkanı skandal sözlerinden sonra özür dileri
Belediye başkanı skandal sözlerinden sonra özür dileri