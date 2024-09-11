Narin'in muhtar amcası açığa alındı

Tavşantepe Mahalle Muhtarı ve amca Salim Güran, Narin Güran davasında tutuklu bulunmasının ardından Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden açığa alındı.

İlgili mevzuat gereği, ilçe idare kurulu kararıyla açığa alınan Güran’ın yerine, geçici olarak birinci aza muhtar olarak atama yapıldı.

2 EYLÜL’DE TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Salim Güran, 2 Eylül’de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

EKOL TV’nin aktardığı bilgilere göre Narin’in tutuklu amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı. Amcanın, Narin hakkındaki sorulara verdiği yanıtlar ise dikkat çekti.

Salim Güran’ın tutanağa yansıyan ifadesinin bir kısmındaki soru ve alınan yanıtlar şöyle:

Soruldu: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

Cevaben: Yoktur. Yok öyle bir şey.

Soruldu: Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Cevaben: Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

Soruldu: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Cevaben: Yok öyle bir şey. Ben öldürmedim.

Soruldu: Ön şoför koltuğunda tespit edilen Narin'in DNA'sı ile ilgili açıklama yapar mısınız?

Cevaben: Ben bu çocuğu arabaya koymamışım.

Soruldu: Amcalarının tamamının arabası varken, Narin neden sizin arabanıza biniyor?

Cevaben: Yanıt yok

Soruldu: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenleriniz DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?

Cevaben: Ben bunu açıklayamam.

Soruldu: Arif Güran’a öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın dediniz mi?

Cevaben: Öyle bir şey yok.

Soruldu: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?

Cevaben: Benim hiçbir fikrim yoktur.