Narin'in nerede katledildiği kesinleşti! Soruşturmada flaş gelişme

Elde edilen yeni bulgular ve delillerde 8 yaşındaki Narin’in 21 Ağustos'ta saat 15.15’te eve gittikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğü kesinlik kazandı.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin çok önemli bir bilgiye ulaşıldı.

Halktv'den Ferit Demir'in aktardığı bilgilere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Narin'in baba evinde topladığı deliler ve deliler üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre Narin Güran’ın kendi evinde bir oda içinde katledildiği sonucuna ulaşıldı

Soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde bir çok delilin yok edilmesi için bir çok yola başvurulduğu, evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da belirlendi. Evdeki tüm delilerin yok edilmesi çalışmalarına karşın bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.

Yeni bulgular ve deliller çerçevesinde Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığı Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta evine gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü kanaatine vardı.