Narkogüç-47 Operasyonu'nda 43 tutuklama. Bakan Yerlikaya duyurdu

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı düşünülen kişilere yönelik Bağcılar merkezli bir operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sırasında 49 uyuşturucu satıcısının yakalandığı ve bunlardan 43’ünün tutuklandığı bilgisini paylaştı. Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Arnavutköy’de bir araçta yapılan aramada 160,5 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini ve 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, “Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduğumuzu, gençlerimizin aydınlık geleceğini zehirlemelerine asla izin vermeyeceğimizi aziz milletimizin bilmesini isterim.” dedi.