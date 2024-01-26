Narkogüç-47 Operasyonu'nda 43 tutuklama. Bakan Yerlikaya duyurdu

Kaynak: AA
Narkogüç-47 Operasyonu'nda 43 tutuklama. Bakan Yerlikaya duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da gerçekleştirilen Narkogüç-47 Operasyonu’nda gözaltına alınan 49 kişiden 43’ünün tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı düşünülen kişilere yönelik Bağcılar merkezli bir operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sırasında 49 uyuşturucu satıcısının yakalandığı ve bunlardan 43’ünün tutuklandığı bilgisini paylaştı. Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Arnavutköy’de bir araçta yapılan aramada 160,5 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini ve 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, “Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduğumuzu, gençlerimizin aydınlık geleceğini zehirlemelerine asla izin vermeyeceğimizi aziz milletimizin bilmesini isterim.” dedi.

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