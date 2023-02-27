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Aydın'da narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi   

Aydın'da Narkotik ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelinin evine ve çalıştığı iş yerine yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 18:15
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Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi   

Aydın'da narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi   
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 Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ekipler İncirliova ilçesinde geceleri uyuşturucu sattığı tespit edilen F.A. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin gece saatlerinde bir şahsa uyuşturucu madde sattığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı.

F.A.'nın çalıştığı iş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 14 gram metamnfetamin ile 38 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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