NASA, ISS'ı dünyaya indirmek için 843 milyon dolar alacak

Kaynak: AA
NASA, ISS'ı dünyaya indirmek için 843 milyon dolar alacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) güvenli bir şekilde dünyaya indirecek aracı geliştirmesi için ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX ile 843 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

NASA, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ISS'nin yörüngeden uzaklaştırılması için SpaceX ile işbirliği yapacağını duyurdu. ISS'nin görev süresinin 2030'da sona ermesinin ardından yörünge dışına çıkarılmasını sağlayacak uzay aracının tasarlanması için yapılan anlaşmanın değeri yaklaşık 28 milyar Türk Lirası olarak belirtildi.

NASA, tasarlanacak araç sayesinde ISS'nin dünyadaki nüfus yoğunluğu olan bölgelere herhangi bir risk oluşturmadan okyanusa düşürülmesini planlıyor. Ayrıca, uzay istasyonunun aşınma ve yıpranma nedeniyle kısıtlı kullanım ömrü olan bazı parçalarının yerine getirilmesi ve yaklaşık 110 metre genişliğindeki uzay çöpünün yörüngede dolaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) inşası, 1984 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve ABD Kongresi tarafından onaylandı. İstasyonun karmaşık robotik sistemler ve uzay giysili insanlarca Lego seti gibi her parçası ayrı inşa edilerek uzayda bir araya getirildiği biliniyor.

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