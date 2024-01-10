NASA, süpernova kalıntısındaki ‘Yeşil Canavarı’ görüntüledi

Cassiopeia A'ya (Cas A) ilişkin verileri inceleyen bilim insanları, Nisan 2023'te keşfettiği "Yeşil Canavar" adındaki yapıyı çözmeye yaklaştı.

Yeşil Canavar'ı tanımak isteyen bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu ve kısmen Spitzer Uzay Teleskobunun kızılötesi, Chandra Gözlemevi'nin X-ışınları ile Hubble Uzay Teleskobu'nun görülebilir ışık görüntüleme sistemleriyle Cas A'yı yakından inceledi.

Yeşil Canavar'ın, süpernovanın patlama dalgasının etrafındaki maddelere çarpması sonucu oluştuğu tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca, süpernova kalıntısında yüksek sıcaklıklarda silikon ve demir gazı bulunduğunu da ortaya konuldu.

NASA, süpernova patlamasına dair bilgi toplamak için radyoaktivitesi hala yüksek titanyumu ve bozularak demire dönüşen çinkoyu haritada işaretledi. Böylece patlamada "bozulmamış" enkazın izi sürüldü.

Öte yandan, süpernovanın çekirdeği çökerken açığa çıkan radyoaktif maddelerin yıldızın iç katmanlarıyla karışarak "bozulmamış" enkazda ince yapılar oluşturduğu ve enkazı şekillendirdiği de keşfedildi.