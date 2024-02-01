NASA'dan dünya benzeri gezegen müjdesi. 'Yaşanabilir' olarak değerlendiriliyor

'Süper Dünya', Birmingham Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Georgina Dransfield’in başında bulunduğu uluslararası bir bilim ekibi tarafından, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) aracılığıyla keşfedildi.

'Süper Dünya', Dünya'nın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde ve kırmızı cüce yıldızın çevresindeki yaşanabilir bölgede geziniyor. Yaşanabilir bölgenin tanımı ise bir yıldızın çevresinde sıvı halde su bulunmasına olanak verecek mesafe şeklinde tanımlanıyor.

Gezegenin yıldızın çevresindeki bir turunu 19 günde tamamlaması, daha sık gözlemlenebilmesine imkan sağlıyor. Böylece bilim insanlarının gezegenin atmosferine dair daha fazla bilgi edinebilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Gezegenin atmosferinde su buharı ya da diğer yaşam belirtileri saptanması durumunda, bu gezegenin Dünya benzeri bir gezegen olma olasılığı artacak.

"Süper Dünya" ötegezegenlerinin, Dünya dışı yaşam araştırmaları bakımından önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Bu tür gezegenlerin, yaşanabilir bölgede dolaştıklarından dolayı potansiyel yaşam barındırma potansiyeline sahip oldukları ifade ediliyor.

Araştırma "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlanarak bu keşfin, Dünya dışı yaşam araştırmaları açısından umut verici bir gelişme olarak görüldüğü yazıldı.