NASA'nın arızalanan Mars'taki helikopterinin görevi sona erdi

Kaynak: İHA
NASA'nın arızalanan Mars'taki helikopterinin görevi sona erdi
NASA’nın Mars’taki helikopteri Ingenuity’nin görevi, pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle 72 uçuşun ardından sona ermek zorunda kaldı.

Başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olarak tarihe geçen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars’taki mini helikopteri Ingenuity, bir daha uçuş yapamayacak. NASA tarafından yapılan açıklamada, 18 Ocak’ta son uçuşunu düzenleyen helikopterin pervanelerinden birinde kırık meydan gelmesi sonucu çalışamaz duruma geldiği aktarıldı. NASA’nın çığır açıcı misyonu, helikopterin acil iniş yapmak zorunda kalmasının ardından sona erdi.

PLANLANANDAN ÇOK DAHA FAZLA UÇTU

NASA'nın Perseverance adlı keşif aracıyla 18 Şubat 2021’de Mars'a iniş yapan Ingenuity, ilk uçuşunu 19 Nisan’da gerçekleştirdi ve yaklaşık 3 metre yükselerek 39 saniye havada kaldı. Mühendisler tarafından mini helikopterin 30 günlük bir görev kapsamında Mars’ta 5 uçuş yapması planlandı. Ancak helikopter beklentilerin çok ötesinde bir başarı göstererek, toplam 72 uçuş gerçekleştirdi. Mars’ta planlanandan 14 kat daha uzağa uçan 1.8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity, 2 saat 8 dakika uçuş yaparak, toplam 17 kilometre mesafe kat etti.

Mini helikopterin yaptığı uçuşların Mars'taki ve diğer gezegenlerde gelecekte yapılabilecek benzer çalışmalara öncü olması bekleniyor.

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