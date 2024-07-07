NASCAR ilk elektrikli yarış arabasını tanıttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
NASCAR ilk elektrikli yarış arabasını tanıttı

ABD'nin Chicago şehir merkezinde NASCAR'da kullanılacak ilk elektrikli yarış arabasını tanıtıldı.

NASCAR'ın ABD'nin Chicago şehir merkezinde tanıttığı ilk elektrikli yarış arabası büyük bir ilgiyle karşılandı. Fakat tanıtım görevlisinin "sürücüler, motorlarınızı çalıştırın" demesi üzerine ortalık birden buz kesti.

NASCAR yarışlarının ateşli tutkunları, tıpkı Formula 1 ve benzerlerinde olduğu çoğunlukla arabaların çıkarttığı abartılı motor sesine vurgundur. Fakat elektrikli araçlardan çıkan ses öylesine kısıktı ki NASCAR tutkunları bir anda sukutuhayale uğradılar.

Kuzey Amerika'nın en önemli motor sporları etkinliği, yüksek performanslı bir elektrikli araç sergilemek ve hayranların elektrikli yarışlara olan ilgisini ölçmek için Chevrolet, Ford, Toyota ve elektriklendirme şirketi ABB ile ortaklık kurdu.

NASCAR Sürdürülebilirlik Başkanı Riley Nelson, elektrikli araçları ve daha genel olarak elektriklenmeyi yarışlarda havalı, eğlenceli ve erişilebilir bir şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Düşük ses hakkında yapılan itirazların da haklı olduğunu söyleyen Nelson, ileride bu sorunu aşacaklarına inandığını belirtti.

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