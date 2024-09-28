Nasrallah öldürüldü mü? İsrail ve Hizbullah'tan son dakika açıklaması

İsrail ordusu Cuma akşamı Hizbullah’ın karargahını vurmuştu. İsrail tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Nasrallah’ın öldürüldüğü iddia edildi. Hizbullah cephesinden yapılan açıklamada ise Nasrallah’ın yaşadığı belirtildi.

İSRAİL: ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü 'Nasrallah artık dünyayı terörize etmeyecek' şeklinde duyurdu.

IDF açıklaması şu şekilde;

"Hizbullah terör örgütünün lideri ve kurucularından Hasan Nasrallah'ın, Hizbullah'ın Güney Cephesi Komutanı Ali Karki ve diğer Hizbullah komutanlarıyla birlikte IDF tarafından ortadan kaldırıldığını duyurdu. IDF ve İsrail güvenlik kurumlarından alınan kesin istihbaratın ardından IAF savaş uçakları Beyrut'un Dahieh bölgesinde bir konutun altında yer alan Hizbullah terör örgütünün Merkez Karargahına hedefli bir saldırı düzenledi. Saldırı, Hizbullah'ın üst düzey komuta kademesi karargâhta faaliyet gösterirken ve İsrail Devleti vatandaşlarına karşı terörist faaliyetler yürütürken gerçekleştirildi. Hassan Nastallah 32 yıllık Hizbullah Genel Sekreterliği döneminde çok sayıda İsrailli sivil ve askerin öldürülmesinden ve binlerce terörist faaliyetin planlanıp yürütülmesinden sorumlu olmuştur. Dünyanın dört bir yanında çeşitli milletlerden sivillerin öldürüldüğü terör saldırılarının yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumluydu. Nasrallah örgütün merkezi karar mercii ve stratejik lideriydi. Hasan Nasrallah liderliğindeki Hizbullah terör örgütü, 8 Ekim'de İsrail Devleti'ne karşı savaşında Hamas terör örgütüne katıldı. O tarihten bu yana Hizbullah, İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik sürekli ve sebepsiz saldırılarını sürdürerek Lübnan Devleti'ni ve tüm bölgeyi daha büyük bir gerilimin içine çekmektedir. IDF, İsrail Devleti ve halkına karşı terörizmi teşvik eden ve bu yönde faaliyet gösteren herkese karşı operasyonlarına devam edecektir" dedi.

HİZBULLAH KAYNAKLARI: YAŞIYOR

TRT Haberde yer alan bilgide, Hizbullah kaynaklarına göre Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaşadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun BM’deki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi meydana gelmişti. Saldırının" hedefinde Hizbullah lideri Nasrallah olduğu İsrail tarafından net şekilde belirtildi. Yapılan saldırı sonrasında Nasrallah’ın öldürüldüğü iddia edildi.