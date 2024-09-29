Nasrallah'ın ölümü sonrasında yeni lider kim olacak? Hizbullah saldırılarına devam edecek mi?

Ortadoğu’da 7 Ekim’de başlayan İsrail Hamas savaşı bölgede son yıllarda yaşanan en büyük katliamın da fitilini ateşledi. 7 Ekim’de Aksa Tufanı ismi ile İsrail’e karşı beklenmeyen bir saldırı düzenleyen Hamas, binlerce kişiyi öldürüp yüzlerce İsrailli sivili esir alarak tüneller aracılığı ile Gazze Şeridi’ne geri döndü.

Dünyada şok etkisi yaratan bu saldırı sonrasında İsrail’in yenilmezlik algısı kırıldı ve tüm dünya Hamas’ı konuşmaya başladı. Bu saldırılara net cevap vereceklerini açıklayan İsrail sonraki zamanlarda önce hava operasyonları yaparak Gazze’de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu sonraki zamanlarda ise kara operasyonlarına başlayarak Gazze’de 41 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Savaş bu şekilde devam ederken Ortadoğu’da güçlü bir aktör olan Hizbullah savaşa dâhil oldu ve İsrail’in kuzeyine roket ve füzeler ile saldırdı. İsrailli siviller kuzey bölgesindeki evlerinden ayrıldı. Başbakan Netanyahu ise bu saldırılar sonrasında acımasızca yanıt vereceğini açıkladı.

YERİ TESPİT EDİLDİ, HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta Lübnan’ın başkenti Beyrut’u bombalamaya başlayan İsrail Ordusu, düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı hedef aldıklarını duyurdu. Hizbullah ise saldırıdan saatler sonra Nasrallah’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırı emrini ABD’den veren Netanyahu, Cumartesi günü ülkesine geri döndü.

HİZBULLAH ÇÖKTÜ MÜ? YENİ LİDER KİM OLACAK?

Hizbullah’ın 32 yıllık liderinin hayatını kaybetmesinin ardından gözler Hizbullah’ın nasıl tepki vereceğine ve müttefikleri İran’ın bu saldırı sonrasında ne yapıp yapmayacağına odaklandı.

İran saldırı sonrasında Hizbullah’ın yanında olduklarını açıklarken, Hizbullah ise saldırılarına devam edeceğini açıkladı ve yine kuzeyden İsrail’e roket fırlatmaya başladı.

YENİ LİDER KİM OLACAK?

Nasrallah’ın ölümü ile beraber bir süredir komuta zincirinin önemli halkaları İsrail’in hedefindeydi. Sahada önemli rol oynayan komutanların yerlerinin bir bir tespit edilip hedef alınması ile üst üste ağır yaralar alan Hizbullah son olarak liderini de kaybetti.

Bu saldırılar sonrasında Hizbullah’ın geleceğinin ne olacağı merak konusu oldu. Gazze’de İsrail ile halen savaş halinde olan Hamas, Nasrallah’ın ölümünün sadece direnişi daha da güçlendireceğini açıkladı.

Nasrallah sonrasında yerine gelecek yeni liderin hem Hizbullah hem de İran tarafından kabul görülmesi gerekiyor. Bu kişi için yapılan en güçlü tahmin ise Nasrallah’ın kuzeni olan ve ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani’nin damadı olan Haşim Seyfeddin.

İRAN NE YAPACAK?

Hizbullah’ın bölgedeki en güçlü müttefiki İran’ın bu çok kritik saldırı sonrasında nasıl bir pozisyon alacağı merak edilirken İran dini lideri Hamaney Hizbullah liderinin ölümünün "intikamsız kalmayacağını" belirterek, "Nasrallah bir birey değildi. O bir yol ve bir düşünce okuluydu. Bu yol devam edecek" açıklamasında bulundu.