Nasuh Mahruki davasında yeni gelişme!

Nasuh Mahruki'nin 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması 13 Ocak'a ertelendi.

Eski AKUT Başkanı ve Kurucusu Nasuh Mahruki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 12 Kasım'da yaptığı paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada ifade vermek için avukatları ve yakınlarıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Mahruki, bunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.

Ardından Mahruki adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Mahruki hakkındaki davanın ilk duruşması 26 Aralık'ta görülecekti.

Fakat, Nasuh Mahruki'nin 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması 13 Ocak'a ertelendiği açıklandı.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki, 1999 yılındaki 17 Ağustos Marmara ve Düzce depremlerindeki kurtarma çalışmalarıyla biliniyordu. Mahruki o dönem, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) başkanı olmuştu. 2016 yılında bu görevden istifa etti.

Mahruki, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "tehdit ettiği" iddiasıyla açılan soruşturmada tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahruki, 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olmuştu. Mahruki iki çocuk babasıydı.

Mahruki, Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı donanmasının komutanı olan Amiral Nasuhzade Ali Paşa'nın beşinci kuşak torunu olarak biliniyordu.