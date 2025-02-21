Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu!

AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'ye, "Halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına yönelik kullandığı ifadeler için 20 Kasım'da tutuklanan 5 Aralık’ta da tahliye edilen Nasuh Mahruki hakkında mahkeme 11 ay 20 gün hapis kararı verirken, hapis cezası için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik seçime ilişkin açıklamalarına yönelik sosyal medyadan tepkisini dile getirmişti.

Mahruki "Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur." ifadelerini kullanmıştı.

Son Haberler
Elektrik sobasından çıkan yangın can aldı
Elektrik sobasından çıkan yangın can aldı
Bilim ve sanatın kesişim noktası! Yeni akımın yükselişi
Bilim ve sanatın kesişim noktası! Yeni akımın yükselişi
Batman’da ulaşım felç oldu!
Batman’da ulaşım felç oldu!
Pahalılığa karşı Ramazan ayarı! 157 üründe fiyat sabitlendi
Pahalılığa karşı Ramazan ayarı! 157 üründe fiyat sabitlendi
İş yeri şüphelileri kıskıvrak yakalandı
İş yeri şüphelileri kıskıvrak yakalandı