Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu!

YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına yönelik kullandığı ifadeler için 20 Kasım'da tutuklanan 5 Aralık’ta da tahliye edilen Nasuh Mahruki hakkında mahkeme 11 ay 20 gün hapis kararı verirken, hapis cezası için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik seçime ilişkin açıklamalarına yönelik sosyal medyadan tepkisini dile getirmişti.

Mahruki "Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur." ifadelerini kullanmıştı.