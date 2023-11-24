NATO 'askeri şengen' vizesi planlıyor

NATO birliklerin ve teçhizatın Avrupa üzerinden Rusya sınırlarına kadar serbestçe hareket etmesini istiyor.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
NATO 'askeri şengen' vizesi planlıyor

NATO'nun Avrupa lojistik şefi, kıtadaki ülkelere, Rusya ile savaş durumunda birliklerin, teçhizatın ve mühimmatın hızlı hareketine izin verecek bir “askeri Schengen” bölgesi kurmaları yönünde çağrıda bulundu.

Korgeneral Alexander Sollfrank yaptığı açıklamada, "Zamanımız azalıyor. Barış zamanında yapmadığımız şey, kriz veya savaş durumunda hazır olmayacaktır"dedi.

Sollfrank, Almanya'nın Ulm kentinde bulunan ve bloğun adamlarının ve malzemelerinin tüm kıtadaki hareketini koordine eden NATO'nun Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı'ndan (JSEC) sorumlu komutan olarak biliniyor.

Sollfrank, JSEC'in Rusya ile olası bir savaşa yönelik hazırlıkları kolaylaştırmak için 2021 yılında kurulmuş olmasına rağmen çalışmalarının hâlâ ulusal düzeydeki düzenlemeler nedeniyle engellendiğini açıkladı.

Mühimmatın Avrupa sınırları boyunca taşınmasının genellikle özel izinler gerektirdiğini, ancak büyük miktarda asker veya teçhizatın taşınmasının önceden haber verilmesi gerekebileceğini de sözlerine ekledi. Sollfrank, çoğu AB ülkesi arasında serbest seyahate izin veren anlaşmaya atıfta bulunarak, Avrupa ülkelerinin bu sorunları çözmek için bir "askeri Schengen" bölgesi kurması gerektiğini öne sürdü.

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