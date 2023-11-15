NATO, AWACS filosunu yenileyecek

NATO, AWACS olarak bilinen havadan erken uyarı ve kontrol uçaklarını yenileyecek.

KAYNAK: AA
NATO, AWACS filosunu yenileyecek

NATO'dan yapılan açıklamada, mevcut AWACS filosunun kullanım ömrünün sonuna yaklaşıldığı için yeni nesil uçakların seçiminin yapıldığı belirtildi.

NATO'nun gelecek yıllarda ABD'nin Boeing firmasından 6 yeni E-7A Wedgetail tipi uçak alacağı ifade edilen açıklamada, uçakların ilkinin 2031'de hazır olması ve faaliyete girmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni uçakların alımı konusunda bir grup NATO müttefiki ülkenin oluşturduğu konsorsiyumun onay verdiği kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, gözetleme ve kontrol uçaklarının NATO'nun toplu savunması için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Stoltenberg, "Müttefikler kaynakları havuzda toplayarak, tek başına ülkelere pahalıya gelecek büyük varlıkları topluca satın alabiliyor. Giderek daha istikrarsızlaşan dünyaya kendimizi uyumlandırırken son teknolojiye yatırım transatlantik savunma işbirliğinin gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

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BOEİNG 737'NİN ASKERİ VERSİYONU

Komuta ve kontrol işlevleri sağlayan gelişmiş erken uyarı ve kontrol uçağı E-7 Wedgetail, güçlü radarı sayesinde düşman uçaklarını, füzelerini ve gemilerini uzak mesafelerden tespit edebiliyor ve NATO savaş uçaklarını hedeflerine yönlendirebiliyor.

NATO açıklamasına göre, ABD, İngiltere ve Türkiye de Boeing 737 uçağının askeri versiyonu olan Wedgetail'i kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor.

NATO'nun 1980'lerden beri E-3A Havadan Uyarı ve Kontrol (AWACS) uçağı filosu bulunuyor. Almanya'daki Geilenkirchen hava üssünde konuşlu AWACS'lar NATO'nun tüm büyük operasyonlarında uçtular.

E-7'lerin ana üssünün de Geilenkirchen'de olması ve Avrupa'nın çeşitli ileri noktalarında görev yapması bekleniyor.

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