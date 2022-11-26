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NATO Genel Sekreteri, Türkiye'yi tahıl anlaşmasındaki rolü için bir kez daha övdü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasındaki rolünden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kısa süre önceki ziyaretinde Ukrayna limanlarından "savunmasız acil ihtiyaç sahiplerine" yiyecek, tahıl ve gübre alan gemileri gördüğünü söyledi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:17
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NATO Genel Sekreteri, Türkiye'yi tahıl anlaşmasındaki rolü için bir kez daha övdü

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'yi tahıl anlaşmasındaki rolü için bir kez daha övdü
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Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin girişimiyle düzenlenen "Ukrayna'dan Tahıl" zirvesinde Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı Holodomor trajedisine değindi.

"Bugün Rusya, açlığı Ukrayna'ya karşı bir savaş silahı olarak ve dünyanın geri kalanı arasında bölünme ile daha fazla istikrarsızlık yaratmak için kullanıyor" değerlendirmesini yapan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin ve AB'nin Ukrayna'dan kara yoluyla gıda taşıma çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Özellikle NATO müttefikimiz Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler ile Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmak için verdiği desteği memnuniyetle karşılıyorum. Bir süre önce İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğümde Boğaz'daki tahıl gemilerini gördüm. Ukrayna limanlarından acil ihtiyacı olan savunmasız insanlara yiyecek, tahıl ve gübre alıyorlar."

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