'NATO hiç olmadığı kadar güçlü' ABD Başkanı Putin’i hedef aldı

Kaynak: AA
'NATO hiç olmadığı kadar güçlü' ABD Başkanı Putin’i hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı. Putin’in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü kaydeden Biden, NATO’nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin devam edeceğini söyleyen Biden, Ukrayna’da ABD askerlerinin bulunmadığını iletti.

48651173382-f878d3f864-o-scaled.jpg"Bunu muhafaza etme konusunda kararlıyım" ifadesini kullanan Biden, Putin'in NATO'nun dağılacağından emin olduğunu ve İttifak'ın gerekli birliği sağlayamayacağını düşündüğünü belirtti ve "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü" açıklamasında bulundu.

slf7r9zz7jumzq8ayce6mqbokzq2x5hg-jpeg.jpg"DÜNYANIN SÜPER GÜCÜ"

Joe Biden, ABD’yi "dünyanın süper gücü ve vazgeçilmez ülkesi" olarak değerlendirdi ve İsrail’e verdikleri destekle birlikte Gazze’ye yardımda da bulunduklarını iletti. Biden, Amerikan ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptığını ileterek, gerekli olduğunda güç kullanmaktan kaçınmayacaklarının altını çizdi.

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