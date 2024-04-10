NATO, Rusya'yı Baltık ülkeleriyle tehdit ediyor. Gerekirse Moldova'dan asker çıkaracağız

Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği konvansiyonel savaşın Putin’in seçim sonrası açıklamalarıyla başka bir evreye geçme eğilimi göstermesi NATO üyelerini harekete geçirdi.

NATO ülkelerinin birbiri ardına yaptıkları açıklamalar, ABD’nin Yunanistan’a gerçekleştirdiği sevkiyat ve özellikle Romanya ve Moldovya’da yapılacağı ilan edilen askeri üsler bölgedeki gerilimi arttırıyor.

Son günlerde Moldovya ve Rusya’dan gelen birleşme açıklamaları ve Gagavuzların böyle bir durumda bağımsızlığını ilan etme tehdidi Kremlin tarafından “kıskaca alınmak” olarak yorumlanıyor. Putin ve diğer Rus yetkililer hemen hemen her gün Moldovya ve Romanya’yı tehdit eden açıklamalarda bulunuyor.

Uluslararası siyaset konusunda uzmanlaşmış isimlerden Ardan Zentürk, Baltıklarda oynanan satrancın arkasındaki stratejik düşünceyi açık ederken, batının bölgedeki olası tavrı hakkında da önemli yorumlarda bulunuyor.

"NATO, MOLDOVA'YA RESMEN ASKER İNDİRMİŞ DURUMDA"

Ukrayna'da bir Rusya zaferini batının kaldıramayacağını artık çok iyi anladık. İngiltere, Fransa ve ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde batıyı temsil eden üç nükleer güç, üç nükleer batılı güç, bunu asla ve asla kabul etmeyecekler. Finali ne olursa olsun, anladığımız kadarıyla Rusya'yla son hesaplaşma dahi yaşansa, bunun konvansiyonel olmasını hepimiz arzu ederiz- mutlaka ama mutlaka bu savaşı bitirmeyecekler. Nereden anlıyoruz bunu? Açıklamalardan değil sadece, sürdürdükleri askeri stratejilerden de anlıyoruz. Niye? Şu anda Amerikan askeri Moldova topraklarında yani NATO, Moldova'ya resmen asker indirmiş durumda.

“BİZ GEREKİRSE MOLDOVA'DAN SANA ASKER ÇIKARACAĞIZ AMA SEN BUNU BAŞARAMAYACAKSIN”

Amerika, Romanya ve Moldova ortak tatbikat yapıyor. 1 Nisan'da başladı, 19 Nisan'a kadar sürecek ve üç ülkenin, ikisi NATO ülkesi -biri Amerika zaten NATO'nun ana karargahı- ülkenin Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı unsurları 1-19 Nisan tarihleri arasında burada bir tatbikat yapıyorlar. Bu direkt olarak Moskova'ya şunu gösteriyor diyor ki “Sen Ukrayna'da bir takım ilerlemeler yapıyorsun, zaman içinde bir takım şeyler planlıyorsun. Olmayacak o” diyor. Yani “Biz gerekirse Moldova'dan sana asker çıkaracağız ama sen bunu başaramayacaksın” diyor. Moldova Savunma Bakanlığı diyor ki tatbikatın ana amacı “Moldova, Amerikan ve Rumen özel kuvvetlerin aralarındaki alan koordinasyonunu sağlamak ve Kriz anı ortak harekatlara hazırlık yapmaktır.”