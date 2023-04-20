NATO savunma stratejisini değiştiriyor

New York Times gazetesi yaptığı analizde NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle strateji değiştirdiğini yazdı.

NATO savunma stratejisini değiştiriyor

The New York Times, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü (NATO) “yeniden savaşabilecek bir askeri ittifak haline gelmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya” sevk ettiğini bildirdi.

İttifakın özellikle savunma stratejisini değiştireceği yazılırken, geçmişte, bir Rus işgali durumunda, ittifak üyelerinin topraklarının, ek güçlerin yardımı alınana kadar geçici olarak işgaline izin verildiği düşünülüyordu.

Ancak Rus askerlerinin Ukrayna'da işlediği suçlardan sonra Doğu Avrupa ülkeleri Rus işgali altına girme riskini almak istemiyor.

Yeni savunma stratejisi, NATO güçlerini Rusya için daha “görünür” hale getirmek ve Moskova'ya ittifakın olası bir savaşın ilk aşamasına direnebileceğini göstermek olarak belirlendi.

"Görünürlüğü" artırmak için NATO, Rusya sınırına daha fazla asker konuşlandırmayı ve savunmaya daha fazla harcama yapmayı planlıyor.

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