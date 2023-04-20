NATO savunma stratejisini değiştiriyor

The New York Times, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü (NATO) “yeniden savaşabilecek bir askeri ittifak haline gelmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya” sevk ettiğini bildirdi.

İttifakın özellikle savunma stratejisini değiştireceği yazılırken, g eçmişte, bir Rus işgali durumunda, ittifak üyelerinin topraklarının, ek güçlerin yardımı alınana kadar geçici olarak işgaline izin verildiği düşünülüyordu.

Ancak Rus askerlerinin Ukrayna'da işlediği suçlardan sonra Doğu Avrupa ülkeleri Rus işgali altına girme riskini almak istemiyor.

Yeni savunma stratejisi, NATO güçlerini Rusya için daha “görünür” hale getirmek ve Moskova'ya ittifakın olası bir savaşın ilk aşamasına direnebileceğini göstermek olarak belirlendi.