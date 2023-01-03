NATO'dan Kosova açıklaması

KFOR tarafından yayımlanan bildiride, "KFOR Misyonu, Birleşmiş Milletler tarafından verilen yetkiye uygun olarak, yollarda trafiği engelleyen birkaç aracı daha kaldırarak, hareket özgürlüğünü yeniden sağlamak için Kosova'nın kuzeyinde mühendislik operasyonları yürütüyor." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Mitrovica ile Leposaviç belediyeleri arasındaki "Kershi i Dudes" mevkisinde yer alan barikattaki kamyonların kundaklanması nedeniyle bölgedeki barikatlar kaldırılamamıştı.

Kosova-Sırbistan gerginliği Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde 10-29 Aralık 2022 tarihleri arasında kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Pantiç’in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.