NATO'dan Ukrayna'ya şok teklif: Topraklarınızı Rusya’ya bırakın

Savaş devam ederken NATO'nun üyelik için Ukrayna'ya topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakmasını söylediği iddia ediliyor.

NATO'dan Ukrayna'ya şok teklif: Topraklarınızı Rusya’ya bırakın

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken ne zaan biteceği ise hala merak konusu.

Borsagündem’de yer alan bilgilere göre, NATO'dan gelen teklif şoke etti. NATO Genel Sekreteri Özel Dairesi Direktörü Stian Jenssen, savaşı bitirmenin ve NATO üyeliği için yol haritasını açıkladı.

2017'den beri bu görevi yürüten Jenssen, Norveç'te düzenlenen bir oturumda yaptığı açıklamada Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakması halinde NATO üyesi olabileceğini ve savaşın sona erdirilebileceğini belirtti.

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UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, "Ukrayna topraklarının bir kısmından vazgeçme karşılığında Ukrayna'nın NATO'ya katılmasıyla ilgili görüşmeler kesinlikle kabul edilemez" sözleriyle NATO'dan gelen açıklamanın kabul edilemez olduğunun altını çizdi. "NATO'nun toprak ticareti yapmadığını varsayıyoruz' diyen Nikolenko, böyle bir ihtimalin Rusya'nın elini güçlendirmekten başka bir işe yaramayacağını belirtti. Oleg Nikolenko, "Bunun yerine, Ukrayna'nın zaferini ve NATO'ya tam üyeliğini kazanmasını hızlandırmanın yollarını tartışmak Avrupa-Atlantik güvenliğinin çıkarınadır" şeklinde konuştu.

"RUSYA DAHA FAZLASINI İSTEYECEK"

NATO'dan gelen bu teklife tepki gösteren Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podoliak ise yaptığı açıklamada, "Putin ezici bir yenilgiye uğramaz, Rusya'daki siyasi rejim değişmez ve savaş suçluları cezalandırılmazsa, o zaman savaş mutlaka geri dönecek ve Rusya daha fazlasını isteyecektir." dedi.

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