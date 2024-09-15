NATO'dan uzun menzilli silah açıklaması

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Amirali Bauer, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırılarının hukuki dayanağını açıkladı.

Bauer, "Saldırıya uğrayan her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ve bu hak, yalnızca kendi sınırları içinde kalmaz. Size saldıran ülkeye karşı saldırı hakkınız da vardır. Bu, askeri strateji gereğidir; düşmanı zayıflatmak için sadece savaşmakla kalmaz, aynı zamanda saldırının kaynağına da yönelirsiniz. Düşmanı zayıflatmak, lojistik hatları, yakıtı ve mühimmatı hedef almayı içerir" dedi.

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Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka ise Bauer'ın görüşlerine katıldığını belirterek, "Uluslararası hukuk ve silahlı çatışma kuralları çerçevesinde, Ukraynalıların Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasının tamamen yasal olduğunu düşünüyorum. Çek Cumhuriyeti olarak Ukrayna'ya sağladığımız silahlar konusunda herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz. Ukrayna, bu silahları nasıl kullanacağına kendi takdirine göre karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

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