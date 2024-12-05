NATO'nun doğu kanadı diken üstünde: Gözler Romanya seçimlerinde

19 milyon nüfuslu Romanya, 20 yıldır NATO üyesi ve ittifakın doğu kanadında önemli bir konumda. ABD’ye ait "Aegis Ashore" füze savunma sistemi Deveselu’da bulunuyor ve bu üs, Rusya’ya karşı caydırıcılık sağlıyor. Ayrıca, Ukrayna’ya silah ve mühimmat desteği sunarak bölgedeki krizlerde etkin bir rol oynuyor. Mihail Kogălniceanu Hava Üssü ise 2030 yılına kadar NATO’nun en büyük tesislerinden biri haline gelecek.

Romanya, F-16 savaş uçakları ve M1 Abrams tanklarıyla ordusunu modernize ederken, Patriot hava savunma sistemleri ve HIMARS füze sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Ülke, savunma harcamalarını artırarak NATO’nun koyduğu hedeflerin üzerine çıktı ve 2026 yılına kadar GSYİH’nin %3’ünü savunmaya ayırmayı planlıyor.

Romanya'da seçim krizi: Oylar yeniden sayılacak

ĐORĐESKU’NUN POLİTİKALARI VE ENDİŞELER

Đorđesku, NATO'dan çıkmayı savunmasa da Deveselu'daki füze sistemini "ulusal utanç" olarak nitelendiriyor ve Ukrayna’ya desteğin kesilmesi gerektiğini düşünüyor. Seçim kampanyasında "ulusal çıkarları" önceleyen bir dış politika vaat eden Đorđesku’nun seçilmesi, ittifak içinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi bir Rus yanlısı faktör yaratabilir.

Romanya'da yapılan anketlere göre halkın %88’i NATO üyeliğini destekliyor. Ancak Đorđesku’nun kazanması durumunda ülkenin dış politikası yön değiştirerek ittifak içinde yeni bir kriz yaratabilir.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Romanya, Ukrayna işgali sonrası NATO’nun doğu kanadında güvenlik sağlayıcı bir ülke olarak konumunu güçlendirdi. Ancak Đorđesku’nun başkanlığı, bu konumun değişmesine neden olabilir. Özellikle 2025 yılında yapılacak büyük NATO tatbikatı "Daçiyan Spring", ittifakın bölgedeki gücünü test etmek açısından kritik öneme sahip olacak.

Romanya’daki seçimler sadece ülke için değil, NATO ve bölgesel güvenlik için de önemli sonuçlar doğurabilir.