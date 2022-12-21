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Putin'den NATO'ya nükleer meydan okuma

Rusya lideri Putin, ülkesinin nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır olma durumunu geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:50
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NATO'ya Putin'den nükleer meydan okuma

Putin'den NATO'ya nükleer meydan okuma
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Kremlin'in sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'nda önemli açıklamalar yapacağını duyurmasının ardından beklenen açıklamalar geldi.

Rusya Savunma Bakanlığında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Putin, NATO'nun tüm potansiyeli ile Rusya'nın karşısında olduğunu vurgulayarak, nükleer silahların savaşa hazır olma durumunu geliştireceklerinin altını çizdi.

“NATO’YU EN İYİ ŞEKİLDE ANALİZ EDECEĞİZ”

Putin askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin ordunun yanında olacağına dair önemli mesajlar verdi ve "NATO tüm potansiyeli Rusya'ya karşı kullanılıyor. Rusya askeri kapasitesini artırarak üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecek" diye konuştu.

Savaşa hazır olma durumunun artırılması gerektiğinin altını çizen Putin, "Orduyu modern silahlarla donatacağız. Suriye'de elde ettiğimiz deneyimleri kullanılacak. NATO'yu en iyi şekilde analiz edeceğiz. SARMAT II füzeleri çok yakında savaş için konuşlandırılacak. Nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunu geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kısmi seferberliğin belirli sorunları ortaya çıkardığını belirten Rus lider, "Eğitilen 150 bin yedek asker durum için yeterli. Finansal konularda herhangi bir sıkıntımız yok. Silahlı kuvvetlere istedikleri kadar destek verilecek" ifadelerine yer verdi.

“BATI UKRAYNA’DAKİ ÇATIŞMAYI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR”

Putin'den sonra söz alan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya güçlerinin aktif olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini yok ettiğini söyleyerek Batı'yı Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye çalışmakla suçladı.

Silahlı kuvvetlere 300 bin yedek asker katan son seferberlik hamlesinin ülke ve ordu için ciddi bir sınav olduğunu, ancak Rusya'nın muharebe kabiliyetini artırdığını altını çizen Şoygu, ülkesinin Ukrayna'daki halkı soykırım ve terörden kurtarmak için savaş açtığını öne sürdü.

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