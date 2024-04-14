Navalni'nin hapishanede yazdığı kitabı yayınlanıyor

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni’nin hapishanede ölmeden önce yazdığı "Vatansever" isimli hatıra kitabının, 22 Ekim’de Knopf tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde yarım milyon adet basılacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalifi olarak dünya genelinde bir üne kavuşan Navalni, Şubat ayında 47 yaşındayken hapishanede hayatını kaybetti. Navalni’nin eşi, Yulia Navalnaya yaptığı açıklamada, Navalni’nin hikayesini aktaran anı kitabının son bir meydan okuma olduğunu ve destekçilerini harekete geçirebilecek bir etki gösterebileceğini ifade etti.

Navalnaya, konu hakkında, "Bu kitap sadece Aleksey'in hayatının değil, diktatörlüğe karşı mücadeleye olan sarsılmaz bağlılığının da bir kanıtıdır, hayatı da dahil olmak üzere her şeyini verdiği bir mücadele. Bu kitabın sayfaları sayesinde okuyucular, benim çok sevdiğim, derin bir dürüstlüğe ve boyun eğmez bir cesarete sahip olan bu adamı tanıyacaklar. Onun hikayesini paylaşmak sadece anısını onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda başkalarına da doğru olanı savunmaları ve gerçekten önemli olan değerleri asla gözden kaçırmamaları için ilham verecektir" ifadelerini kullandı.

11 DİLE ÇEVRİLDİ

Navalni’nin anı kitabını tamamen kendisinin yazdığı belirtilirken, eşi Navalnaya, el yazmasını düzenlemek ve en son haline getirmek amacıyla yayıncıyla birlikte çalışıyor. Kitap 11 dile çevrildi ve Rusça baskısının da yapılacağı ifade edildi.