Navigasyon faciası : 4 ölü, 17 yaralı

Kaynak: İHA
Navigasyon faciası : 4 ölü, 17 yaralı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Trajik kaza, sabaha karşı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve alev aldı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaralılar halat yardımıyla uçurumdan kurtarıldı.

Ancak Zeynettin, Bünyamin Çakıl ve Zozan Sakin olay yerinde hayatını kaybetti.

18 yaralı hastaneye kaldırıldı, ancak Serkan Çakıl da kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 2 yaralı ise tedavi altına alındı.

Kazada yara almayan sürücü M.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

“KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI”

Kazanın detaylarına göre, tarım işçilerinin asıl hedefi Manisa'ydı ancak sürücünün navigasyon yardımıyla yanlış yola girdiği ve Karaisalı'ya yönlendirildiği öğrenildi.

Minibüsün yakıt almak için durduğunda tekrar doğru yola girmeye çalışırken, arkasında römork bulunması nedeniyle virajı alamayarak kaza yaptığı belirlendi.

Girdirli Mahallesi Muhtarı Osman Kılıç, kaza haberini alır almaz olay yerine gittiklerini ve müdahale ettiklerini belirtti.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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