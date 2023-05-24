Naylon baraka içinde erkek cesedi

İzmir'in Kiraz ilçesinde, naylon barakanın içinde erkek cesedi bulundu. Cesedin 52 yaşındaki Necip Demir isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi.

Naylon baraka içinde erkek cesedi

(AA) Kiraz'ın Köprübaşı Mevki Gümüşsuyu Caddesinde, bir naylon baraka içiresinden kötü koku gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine gelin polis ekipleri, erkek bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Necip Demir olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Necip Demir'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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