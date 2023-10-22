Nazan Öncel hastanelik oldu. Ölümden dönmüştü

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel konser sonrası rahatsızlandı. Serum aldığı anları yayınlayan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var" notunu düştü.

Nazan Öncel hastanelik oldu. Ölümden dönmüştü

Türk müziğinin efsane sanatçısı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Serum aldığı anları paylaşan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var" notunu düştü.

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"HER KONSER SONRASI YOLUM BURAYA DÜŞÜYOR"

Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan Nazan Öncel yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü isme hemen serum tedavisi uygulanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var. Canım arkadaşım Nükhet Duru nazar var diyor kurşun döktürelim diyor" dedi. Ünlü isme başta Sezen Aksu, Nükhet Duru gibi sanatçı dostları geçmiş olsun mesajı yolladılar.

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ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Nazan Öncel geçen günlerde de hava almak için İstanbul Kemerburgaz’daki evinin bahçesine çıkar çıkmaz orta kat balkonundaki saksı başını sıyırıp omuzuna çarparak yere düşmüştü.

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