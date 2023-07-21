Nazan Öncel'in adı İzmir'de bir sokağa verildi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Şarkıları dillerden düşmeyen usta sanatçı Nazan Öncel'in adı, İzmir Karşıya'daki bir sokağa verildi. Güzel haberi sosyal medya hesabından vererek belediye başkanına teşekkür eden şarkıcıya, ünlü isimlerden de yorum yağdı.

"NAZAN ÖNCEL SOKAĞI"

Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 19 Aralık 2022 tarihli önergeyle Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323. Sokağın 1671. Sokaktan Caher Dudayev Bulvarına kadar olan kısmının adını Nazan Öncel Sokağı olarak değiştirme kararı aldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Karşıya Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın verdiği sözü tutmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Öncel, "Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz" dedi.

