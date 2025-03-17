Nazik Gölü buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu: Fotoğrafçıların yeni favorisi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nazik Gölü buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu: Fotoğrafçıların yeni favorisi

Bitlis'teki Nazik Gölü, buzla kaplanan yüzeyi ve balıkçı tekneleriyle adeta bir kartpostal görüntüsü sunuyor. Donmuş tekneler, kışın güzelliğini yansıtarak doğaseverler ve fotoğrafçılar için büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

Ahlat ilçesi Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisindeki 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, içindeki teknelerle birlikte buz tuttu.

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Doğal güzellikleriyle ünlü Nazik Gölü, özellikle kış aylarında yüzeyinin tamamen buz tutmasıyla biliniyor.

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Gölün yüzeyi tamamen donarken, göl kenarındaki balıkçı tekneleri de bu doğa harikasının parçası haline gelerek adeta kartpostal görüntü oluşturuyor.

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Köyde balıkçılıkla geçimlerimi sağlayan vatandaşlara ait küçük balıkçı teknelerinin buzlarla kaplanması, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.

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Donmuş göl yüzeyi üzerinde terk edilmiş gibi duran balıkçı tekneleri, buz tabakalarıyla sarılı halde doğaseverler ve fotoğrafçılar için eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor.

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